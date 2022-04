Misshandlung an Schulen : Papst bittet Indigene in Kanada um Vergebung

Mitglieder der Assembly of First Nations stehen am 31. März vor dem Petersplatz, während ihre Delegation Papst Franziskus im Vatikan trifft. Foto: dpa/Andrew Medichini

Rom Papst Franziskus hat wegen des jahrzehntelangen Missbrauchs indigener Kinder in Kanada um Entschuldigung gebeten. Hintergrund ist der Skandal um den Fund Hunderter Leichen, die ab Mai 2021 in der Nähe früherer katholischer Internate entdeckt wurden.

Papst Franziskus hat um Vergebung für die Misshandlung von Indigenen an kanadischen Schulen durch katholische Lehrkräfte gebeten. Er schäme sich und sei wütend über das, was die Opfer damals erlitten hätten, teilte der Papst am Freitag mit. Er kündigte bei einer Audienz mit Vertretern von Ureinwohner-Völkern in Rom an, dass er Ende Juli Kanada besuchen wolle, um sich persönlich zu entschuldigen.

Seit dem 19. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre hinein mussten mehr als 150.000 Kinder von Ureinwohnern in Kanada staatlich finanzierte christliche Schulen besuchen. Ziel war es, sie zu christianisieren und in die Mehrheitsgesellschaft einzugliedern, die frühere kanadische Regierungen als überlegen betrachteten.

Im vergangenen Jahr waren Hunderte anonyme Gräber auf dem Grundstück früherer Schulen in Kanada entdeckt worden. Die kanadische Regierung hat eingeräumt, dass es an den Schulen körperlichen und sexuellen Missbrauch gegeben hat. Schüler seien geschlagen worden, wenn sie in der Sprache ihrer Ureinwohner gesprochen hätten. Die Oberhäupter von Ureinwohner-Gemeinden haben argumentiert, dass die hohe Alkohol- und Drogenabhängigkeitsrate in Reservaten maßgeblich auf den damaligen Missbrauch zurückzuführen sei.

„Für das beklagenswerte Verhalten dieser Mitglieder der katholischen Kirche bitte ich den Herrn um Vergebung“, sagte Franziskus auf Italienisch. Nach seiner Rede stand das Publikum auf und applaudierte. Bei der Audienz wurden Gebete, Musik und Tanz von Ureinwohnern vorgetragen. Franziskus klatschte und gab einen Daumen hoch. Von seinen Besuchern bekam er Geschenke, darunter Schneeschuhe. Das Oberhaupt des Volks der Métis, Cassidy Caron, überreichte Franziskus ein gebundenes Buch mit Geschichten der Ureinwohner.

Bei Treffen mit dem Papst in dieser Woche ging es den Vertretern der Ureinwohner darum, Verluste und Missbrauch zu schildern, die sie erfahren hätten. Sie setzten sich für eine päpstliche Entschuldigung für die Vergehen von damals ein und für eine Wiedergutmachung durch die katholische Kirche.

(mcv/dpa)