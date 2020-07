Vor laufender Kamera : Spanischer Stadtrat duscht bei Videokonferenz

Madrid Ein klassischer Fauxpas in Zeiten von Videokonferenzen: Ein spanischer Stadtrat hat während einer Schalte mit Kollegen, Journalisten und Bürgern geduscht - und vergessen, die Kamera abzuschalten.

„Ich will das gar nicht schönreden und weiß, dass ich mich daneben benommen habe, aber das Plenum ging schon auf das Ende zu. Wir hatten um 8 Uhr morgens begonnen und die Geschichte zog sich bis 12.30 Uhr hin“, sagte er spanischen Medien. Deshalb habe er sich für Multitasking entschieden: duschen und weiter zuhören. Dabei habe er aber die Kamera nicht richtig ausgeschaltet. Der Stadtrat bot seinen Rücktritt an, aber seine Partei bestätigte ihn inzwischen auf seinem Posten, berichtete die Zeitung „El Diario Montañes“ am Samstag.