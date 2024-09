Nach Anschuldigungen gegen ehemaligen Chef Kaufhaus Harrods entschuldigt sich bei misshandelten Frauen

Al Fayed ist im vergangenen Jahr im Alter von 90 gestorben. Der ägyptische Geschäftsmann war der Vater von Dodi Al Fayed, der eine Beziehung mit Prinzessin Diana führte. Beide starben 1997 in Paris bei einem Autounfall. Mohamed Al Fayed war ein Vierteljahrhundert in Besitz von Harrods, bevor er es 2010 an ein Unternehmen verkaufte, das dem Staat Katar gehört.