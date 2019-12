Zozibini Tunzi aus Südafrika : Diese Frau ist die neue „Miss Universe“

Foto: AFP/Paras Griffin 7 Bilder Zozibini Tunzi ist die neue „Miss Universe“.

Atlanta Zozibini Tunzi aus Südafrika ist die neue „Miss Universe“. Sie wurde am Sonntagabend im Finale in Atlanta zur neuen Titelträgerin gekrönt. Sie will sich gegen Rassismus und Gewalt gegen Frauen engagieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zozibini Tunzi ist 26. Sie engagiere sich im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt und sei eine „stolze Verfechterin natürlicher Schönheit“, heißt es auf der Internetseite des Wettbewerbs.

„Ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der eine Frau, die wie ich aussieht - mit meiner Art von Haut und meiner Art von Haaren - nie als schön angesehen wurde“, zitierte der Sender CNN die schwarze Südafrikanerin. „Ich denke, es ist Zeit, dass das heute aufhört.“ Auf den zweiten und dritten Plätzen landeten nach Angaben des Senders Miss Mexiko und Miss Puerto Rico.

Tunzi und ihre Konkurrentinnen hatten sich unter anderem in Badeanzügen und Abendkleidern präsentiert und Fragen zu sozialen Themen beantwortet, wie CNN berichtete. Für Deutschland war die 23-jährige Miriam Rautert angetreten. Um den Titel der „Miss Universe“ bewerben sich seit 1952 die Siegerinnen der Miss-Wahlen aus mehreren Dutzend Ländern. Im vergangenen Jahr gewann Catriona Gray von den Philippinen.

(hebu/dpa)