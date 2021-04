Taser mit Pistole verwechselt : Tödlicher Schuss in Minneapolis auf Schwarzen war wohl Versehen

Tödlicher Schuss in Minneapolis auf Schwarzen war wohl Versehen

Washington Offenbar hat eine Polizistin ihren Taser mit ihrer pistole verwechselt: Der erneute Tod eines Schwarzen bei einem Polizeieinsatz im US-Bundesstaat Minnesota ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf einen versehentlichen Schuss zurückzuführen.

Der Polizeichef der Kleinstadt Brooklyn Center am Nordrand von Minneapolis, Tim Gannon, sagte, Aufnahmen der Bodycams der Sicherheitskräfte deuteten darauf hin, dass eine Polizistin statt eines Elektroschockers (Taser) irrtümlich ihre Pistole gezogen habe. Das Opfer - der 20-jährige Daunte Wright - war am Sonntag bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden. In Minneapolis läuft derzeit der Prozess gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin wegen des Todes des Afroamerikaners George Floyd Ende Mai vergangenen Jahres.