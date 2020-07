Richter entschied : Redeverbot gegen Angeklagte im Fall George Floyd aufgehoben

Minneapolis Die angeklagten ehemaligen Polizisten im Fall George Floyd dürfen mit Medienorganisationen sprechen. Der Bezirksrichter von Hennepin, Peter Cahill, hob das Redeverbot am Dienstag auf, da es den Angeklagten gegenüber unfair sei, sich nicht gegen negative öffentliche Aufmerksamkeit verteidigen zu dürfen.

Der Schwarze George Floyd war am 25. Mai in Polizeigewalt in Minneapolis gestorben, nachdem der damalige Polizist Derek C. sein Knie beinahe acht Minuten lang auf Floyds Hals gedrückt hatte, auch nachdem der gefesselt am Boden liegende Mann mehrfach gesagt hatte, er könne nicht atmen.