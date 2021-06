Derek Chauvin vor Gericht : Mehr als 22 Jahre Haft für Ex-Polizisten im Prozess um den Mord an George Floyd

Mehr als 22 Jahre Haft für Ex-Polizisten im Prozess um den Mord an George Floyd

Minneapolis Der Ex-Polizist Derek Chauvin muss für über zwei Jahrzehnte ins Gefängnis. Der Richter in Minneapolis legte am Freitag das Strafmaß fest, schuldig gesprochen worden war er schon Ende April.

Im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd vor gut einem Jahr hat das zuständige US-Gericht eine Haftstrafe von 22 Jahren und sechs Monaten gegen den verurteilten weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin verhängt. Das verkündete das Gericht am Freitag in Minneapolis. Chauvin war Ende April von den Geschworenen in dem Prozess unter anderem wegen Mordes zweiten Grades schuldig befunden worden. Nach deutschem Recht entspräche dies eher Totschlag. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe für den 45-Jährigen gefordert, die Staatsanwaltschaft dagegen 30 Jahre Haft.