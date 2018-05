Minenunglück in Polen: Fünf Bergleute in Kohlemine eingeschlossen

Fünf Bergleute in polnischer Kohlemine eingeschlossen

Familien warten auf Nachrichten über ihre Angehörigen vor dem Kohlebergwerk Zofiowka, in dem das Unglück geschehen war. Foto: dpa, CS

Warschau Nach einem Minenunglück im Süden Polens haben Rettungskräfte am Sonntag unter Tage weiter nach möglichen Überlebenden gesucht. Vier Männer wurden noch vermisst, einer konnte geortet werden.

Lebenszeichen gab es von ihnen nicht, wie Bergwerksdirektor Daniel Ozon dem Fernsehsender TVN24 sagte. Ein fünfter Bergmann konnte am Samstagabend geortet werden. "Wir kommen ihm immer näher, nur rund 30 Meter trennen uns noch von ihm", sagte Ozon.

Nach Angaben der staatlichen Bergbaubehörde war es im Stollen Zofiowka des Kohlebergwerks von Jastrzebie-Zdroj an der tschechischen Grenze am Samstagmittag zu einer Erschütterung gekommen. Sieben Bergleute seien in rund 1000 Metern Tiefe eingeschlossen worden.