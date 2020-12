Wetterlage bleibt angespannt : Mindestens zwei Tote bei Unwettern im Norden Italiens

Wegen großer Mengen an Schnee und Regen war die Feuerwehr der norditalienischen Region Venetien rund um die Uhr im Einsatz, sie rückte mehr als 400 Mal aus. Foto: dpa/-

Rom Im Norden Italiens ist die Lage nach heftigen Unwettern vom Wochenende mit Schneemassen, Regen und mindestens zwei Toten weiter angespannt. Es gilt weiterhin die Wetter-Warnstufe Rot.

Auf der Bahnlinie am Brenner fuhren wegen eines Erdrutsches bei Bozen weiter keine Züge, teilte die Südtiroler Landesverwaltung am Montag mit. Die Brennerautobahn sei dagegen wieder frei befahrbar. Rund 6000 Haushalte in der Alpenprovinz hätten keinen Strom. Es gab weiteren Neuschnee.