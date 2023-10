Während einer Messe Mindestens zehn Tote bei Einsturz von Kirchendach in Mexiko

Bischof José Armando Alvarez von der römisch-katholischen Diözese mit Sitz in Tampico sagte, das Dach sei eingestürzt, als Gläubige in der Kirche Santa Cruz in der Stadt Ciudad Madero das Abendmahl empfangen hätten. Später veröffentlichte die Diözese eine Liste mit Namen der Menschen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Darunter waren ein vier Monate altes Baby, drei Kinder im Alter von fünf Jahren und zwei Neunjährige. Das Büro für Staatssicherheit teilte am Montagmorgen mit, 23 von 60 Verletzten würden noch im Krankenhaus behandelt. Zwei von ihnen seien in kritischem Zustand.