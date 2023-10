Während einer Messe Mindestens neun Tote bei Einsturz von Kirchendach in Mexiko

Nach Angaben der Staatspolizei von Tamaulipas hielten sich am Sonntag rund 100 Menschen in der Kirche Santa Cruz auf, als das Dach in sich zusammenfiel. Rund 30 seien von Trümmern eingeschlossen worden. Noch bis spät in die Nacht suchten Einsatzkräfte nach Behördenangaben nach Opfern und Überlebenden, später wurden auch Spürhunde herangezogen.