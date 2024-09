Viele Verletzte Mindestens drei Tote bei Waldbränden in Portugal

Die Brände in Aveiro waren laut Behörden alle am Sonntagabend ausgebrochen. Die Ursachen blieben zunächst unbekannt. Auch in anderen Regionen Portugals gab es zum Teil größere Waldbrände. Wegen der ungünstigen Wetterbedingungen galt bis Dienstagabend praktisch für das gesamte Festland erhöhtes Waldbrandrisiko. Bislang war Portugal in diesem Jahr von größeren Waldbränden weitgehend verschont geblieben.