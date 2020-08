Hunderte Häuser zerstört : Mindestens 70 Tote nach Sturzfluten in Afghanistan

Mindestens 70 Tote nach Sturzfluten in Afghanistan

Kabul Sturzfluten haben in der afghanischen Provinz Parwan eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Das Ausmaß der Katastrophe ist noch immer nicht ganz klar, Dutzende verloren ihr Leben.

Durch Überschwemmungen im Norden von Afghanistan sind mindestens 70 Menschen umgekommen und Dutzende verletzt worden. Die Zahl der Opfer könne noch steigen, da Rettungskräfte noch unter zerstörten Häuser nach Menschen suchten, sagte Wahida Schahkar, Sprecherin der Provinz Parwan, am Mittwoch. Fast 90 weitere Menschen seien in der Provinz Parwan nördlich der afghanischen Hauptstadt Kabul verletzt worden, teilte der Direktor der Gesundheitsbehörde, Fatiullah Warasta. Unter den Opfern seien auch viele Kinder.

Die Bewohner wurden laut den Behörden mitten in der Nacht von plötzlichen Überschwemmungen überrascht. In der Provinzhauptstadt Tscharikar wurden durch die Fluten rund 500 Häuser zerstört. Fernsehbilder des TV-Senders „Tolonews“ zeigten Bagger und Helfer, die in eingestürzten Häusern und unter Erdmassen nach Opfern suchten. Dutzende Angehörige warteten vor Krankenhäusern. Von der Provinz wurden den Familien schnelle finanzielle Hilfen versprochen.