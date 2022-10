Tropensturm „Nalgae“ : Dutzende Tote bei heftigen Sturzfluten auf den Philippinen

Manila Im Süden des Landes wüten aktuell heftige Regenfälle. Durch dadurch ausgelöste Sturzfluten und Erdrutsche sind mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Viele werden noch vermisst.

Durch heftige Regenfälle ausgelöste Sturzfluten und Erdrutsche haben auf den Philippinen mindestens 47 Menschen den Tod gebracht. Weitere 60 Dorfbewohner wurden im Süden des Landes noch vermisst, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Am schlimmsten erwischte es die Provinz Maguindanao, wo nach Angaben des dortigen Innenministers Naguib Sinarimbo mindestens 42 Menschen ums Leben kamen. Zwischenzeitlich hatten die Behörden hier sogar 67 Tote gemeldet, korrigierte die Zahl aber später nach unten.

Die Regenmassen gehörten zum Tropensturm „Nalgae“, der laut Katastrophenschutz am Samstagmorgen die Provinz Camarines Sur erreichte. In dem Dorf Kusiong in Maguindanao habe ein Erdrutsch Dutzende Häuser begraben, sagte Sinarimbo der Nachrichtenagentur AP am Telefon. Dort hätten etwa 80 Familien gelebt. Am Freitag seien elf Tote ausgegraben worden, die meisten von ihnen Kinder.