Es könnte noch heißer werden : Mindestens 44,3 Grad - In Frankreich kippt der Allzeit-Hitzerekord

Drei Frauen in Badeanzügen sitzen am Canal de l'Ourcq um sich abzukühlen. Foto: dpa/Lewis Joly

Paris In Frankreich ist der Allzeit-Temperaturrekord gebrochen worden. In der Kleinstadt Carpentras in Südfrankreich wurden am frühen Freitagnachmittag 44,3 Grad gemessen. Und es könnte noch heißer werden.

sagte ein Sprecher des französischen Wetterdienstes. Der bisherige Rekord lag bei 44,1 Grad und stammt aus dem August 2003, gemessen in den beiden Orten Saint-Christol-lès-Alès und Conqueyrac.

Carpentras liegt im Département Vaucluse. Es ist eines der vier Départements, in denen der Wetterdienst für Freitag Alarmstufe Rot ausgerufen hatte. Dort wurden „außergewöhnliche Temperaturen“ bis zu 45 Grad erwartet.

(lukra/dpa)