Passagierschiff kollidiert mit Frachtkahn : Mindestens 26 Tote bei Schiffsunglück in Bangladesch

Mindestens 26 Tote bei Schiffsunglück in Bangladesch

Dhaka Auf dem Fluss Padma ist am Montag ein Schnellboot mit dutzenden Fahrgästen an Bord mit einem Frachtschiff zusammengestoßen. Das Boot sank innerhalb weniger Minuten, berichten Augenzeugen.

Bei einem Schiffsunglück in Bangladesch sind mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben stieß ein Schnellboot mit dutzenden Passagieren an Bord am Montag auf dem Fluss Padma mit einem Frachtkahn zusammen und sank innerhalb weniger Minuten. Fünf Menschen konnten gerettet werden, darunter drei Kinder. Mehrere Menschen wurden zunächst noch vermisst.