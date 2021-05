Bürgerkriegsähnliche Szenen : Mindestens 25 Tote bei Polizeirazzia in Favela von Rio de Janeiro

Rio de Janeiro Eine Drogenrazzia in einem Slum von Rio de Janeiro ist in ein wildes Feuergefecht mit mindestens 25 Toten eskaliert. Ein Krankenhaus musste aufgrund der Schießerei kurzfristig schließen.

Bei einem Polizei-Einsatz in einer Favela der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handelt es sich um 24 Verdächtige und einen Polizisten, wie das Nachrichtenportal „G1“ unter Berufung auf die Polizei am Donnerstag berichtete. Zwei Fahrgäste der Metro, die in der Nähe der Favela Jacarezinho vorbeiführt, wurden laut dem Bericht in einem U-Bahn-Wagen angeschossen und überlebten. Weitere Personen wurden demnach leicht verletzt.