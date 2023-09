Dutzende Verletzte Mindestens 24 Tote bei Busunglück in Peru

Bei einem Busunglück in Peru sind mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. 35 weitere wurden nach Angaben von Polizei und Gesundheitsbehörden verletzt, als der Bus in der südöstlichen Region Huancavelica von einer Landstraße in den Bergen abkam. Demnach war der Bus in der Nacht auf Montag zwischen zwei Städten in den Anden unterwegs, als er umkippte und in eine 200 Meter tiefe Schlucht stürzte.