„Hochgiftige Substanzen“ : Mindestens 20 Tote nach Konsum von gepanschtem Kokain in Argentinien

Buenos Aires In Argentinien soll Kokain im Umlauf sein, das mit hochgiftigen Substanzen gestreckt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen. Die Behörden haben davor gewarnt kürzlich gekauftes Kokain zu konsumieren.

Nach dem Konsum von gepanschtem Kokain sind in Argentinien mindestens 20 Menschen gestorben. Ein Sprecher der Provinzregierung von Buenos Aires sagte der Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend, dass zudem 74 Menschen aus einem Vorort von Buenos Aires mit Vergiftungen in den Krankenhäusern liegen. Zuvor war von 17 Toten und 56 Krankenhauseinweisungen die Rede gewesen. Die Behörden verbreiteten über die Medien den Aufruf an die Bevölkerung, kürzlich gekauftes Kokain nicht zu konsumieren.