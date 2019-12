Dutzende Verletzte : Mindestens 73 Tote bei Autobomben-Explosion in Mogadischu

Mindestens 73 Tote bei Autobomben-Explosion in Mogadischu

Spuren der Verwüstung in Mogadischu. Foto: AFP/ABDIRAZAK HUSSEIN FARAH

Mogadischu Die Bewohner der Hauptstadt Somalias werden am Morgen von einer schweren Explosion erschüttert. An einem belebten Kontrollposten explodiert ein Fahrzeug. Die Folgen sind verheerend.

Nach dem schweren Autobombenanschlag in Somalias Hauptstadt Mogadischu ist die Zahl der Toten auf mindestens 73 gestiegen. Das sagte der Leiter des Medina-Hospitals, Mohamed Yusuf, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. In seine Einrichtung seien bisher zudem 54 Verwundete gebracht worden.. Nach Angaben von Mogadischus Bürgermeister Omar Mohamed Filish wurden weitere 90 Menschen - darunter auch mehrere Studenten - zum Teil schwer verletzt. Die Opferbilanz ist noch vorläufig und könnte sich schnell erhöhen.