Todesursache unklar : Mindestens 17 Leichen in Nachtklub in Südafrika gefunden

Mindestens 17 Leichen in Nachtklub in Südafrika gefunden

Johannesburg In der südafrikanischen Stadt East London sind in einem Nachtklub die Leichen von 17 jungen Menschen gefunden worden. Videos zeigen scheinbar unverletzte Personen, die auf dem Boden des Lokals liegen. Die Todesursache muss noch geklärt werden.

In der südafrikanischen Stadt East London sind in einem Nachtklub die Leichen von 17 jungen Menschen gefunden worden. Der örtliche Polizeichef Thembinkosi Kinana bestätigte am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP entsprechende Medienberichte. Die Toten waren demnach zwischen 18 und 20 Jahre alt. Die Hintergründe würden noch untersucht.