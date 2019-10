Flugzeug kracht in Hangar : Mindestens fünf Tote bei Absturz von Weltkriegsbomber in den USA

Mindestens fünf Tote bei Absturz von Weltkriegsbomber in den USA

Flugzeug kracht in Hangar

Washington Beim Absturz eines Oldtimer-Militärflugzeugs beim Landeanflug im US-Bundesstaat Connecticut hat es mindestens fünf Tote gegeben. Bilder vom Unglücksort zeigten das Wrack der B-17 und aufsteigenden Rauch.

In dem Boeing B-17-Bomber hatten sich zum Unglückszeitpunkt drei Besatzungsmitglieder und zehn Passagiere befunden, erklärte ein Vertreter der Polizei am Mittwoch vor Journalisten. Zudem sei ein Mitarbeiter des Flughafens Bradley verletzt worden, als das Flugzeug in einen Hangar gekracht sei.