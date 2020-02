Gewalttat in Milwaukee : Mann erschießt fünf Kollegen in amerikanischer Brauerei

Die Polizei am Tatort in Milwaukee (USA). Foto: dpa/Morry Gash

Milwaukee Ein Mitarbeiter einer Brauerei eröffnet das Feuer in einem Industriekomplex. Anschließend tötet er sich selbst. Das Motiv ist unklar.

Ein Mann hat in Milwaukee in einem Industriegebäudekomplex das Feuer eröffnet und fünf Kollegen und sich selbst getötet. Der Täter sei ein 51-jähriger Mann aus Milwaukee, der an einer selbst zugefügten Schusswunde gestorben sei, teilte die Polizei in der im US-Staat Wisconsin gelegenen Stadt am frühen Mittwochabend (Ortszeit) mit. Neben den Getöteten gab es demnach keine weiteren Verletzten.