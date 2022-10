Mit Elon Musks Rakete : Erster Weltraumtourist der Geschichte will jetzt auch zum Mond reisen

Cape Canaveral Vor mehr als 20 Jahren reiste der Amerikaner Dennis Tito als erster Tourist ins All. Statt davon bis ans Lebensende zu zehren, will der 82-jährige Milliardär sich nun aber noch weiter hinauswagen. Begleiten soll ihn unter anderem seine Frau.

Der erste Weltraumtourist der Welt will es noch einmal wissen - diesmal soll es mit Hilfe von Elon Musk's Starship in Richtung Mond gehen. Der US-Unternehmer Dennis Tito (82) will in seinem Ruhestand die Freude seiner ersten Reise ins All wiederaufleben lassen, die ihn 2001 zur Internationalen Raumstation ISS führte. Dabei reizt ihn nach eigenen Angaben kein Zehn-Minuten-Flug zum Rand des Weltalls und keine Wiederholung seines Abenteuers vor 21 Jahren: „Kenne ich schon.“