Attacken auch am Dienstag : Militante Palästinenser weiten Raketenangriffe auf Israel aus

Foto: AFP/JACK GUEZ 18 Bilder Raketenangriffe zwischen Israel und dem Gazastreifen

Gaza-Stadt/Jerusalem Die Angriffe auf Israel gehen auch am Dienstag weiter. Am Montag wurden zahlreiche Ziele in Israel und als Gegenreaktion auch im Gaza-Streifen bombardiert.

Militante Palästinenser im Gazastreifen haben ihre Raketenangriffe auf Israel nach Norden ausgeweitet. Nach Angaben der Armee ertönten am Dienstagmittag auch in der Hafenstadt Aschdod Warnsirenen. Die Stadt liegt nördlich von Aschkelon an der Mittelmeerküste, das zuvor massiv beschossen wurde. Die Polizei suchte in Aschdod nach Orten, an denen Raketen eingeschlagen sein sollen.

Die Al-Kassam-Brigaden, der militärische Flügel der im Gazastreifen herrschenden, islamistischen Hamas, bekannten sich zu den Angriffen. litante Palästinenser im Gazastreifen beschießen Israel seit Montagabend massiv mit Raketen. Israels Luftwaffe reagiert darauf mit Luftangriffen in dem Küstengebiet.

Foto: AFP/JACK GUEZ Infos Chronologie zum Konflikt im Nahen Osten

Als Reaktion auf den jüngsten Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen griff die isralische Armee am Dienstag nach eigenen Angaben 130 militärische Ziele in dem Küstenstreifen an. Dabei wurden nach israelischen Angaben 15 ranghohe Mitglieder militanter Palästinensergruppen getötet. Die palästinensischen Behörden meldeten dagegen 22 Todesopfer, darunter neun Kinder.

Die radikalislamische Hamas drohte damit, in der Stadt Aschkelon ein "Inferno" anzurichten, sollten bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen weitere Zivilisten getötet werden. "Am Ende werden die Palästinenser gewinnen", erklärte Hamas-Führer Ismail Haniyeh, während aus dem Palästinensergebiet weitere Raketen auf Israel abgefeuert wurden.

Die militante Palästinensergruppe Islamischer Dschihad meldete den Tod zweier ihrer Kommandeure durch israelische Luftangriffe. Sie seien bei einem Angriff auf eine Wohnung im Stadtteil Al-Rimal getötet worden. Acht weitere Menschen wurden den Angaben zufolge bei dem Angriff verletzt, darunter eine Frau und zwei Kinder.

"Wir befinden uns in der Anfangsphase unserer Reaktion gegen militärische Ziele im Gazastreifen", sagte der israelische Armeesprecher Jonathan Conricus. "Wir sind bereit für eine Eskalation." Der Raketenbeschuss aus dem Palästinensergebiet sei eine "Aggression", auf die die Armee reagieren müsse.

Die Hilfsorganisation Save the Children zeigte sich indessen "entsetzt" über die Berichte und forderte ein Ende der Luftangriffe auf Zivilisten. Israel tue alles, um Kollateralschäden zu vermeiden, beteuerte Conricus. Es gebe keine Beweise dafür, dass bei den Angriffen auch Zivilisten getötet wurden.

(mja/dpa)