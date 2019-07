Militärparade in Paris : Frankreich staunt über fliegenden „Rocketman“

Paris Ein Mann auf einer fliegenden Mini-Plattform wurde am Sonntag zur Attraktionen bei der traditionellen Militärparade zum 14. Juli in Paris werden. Das Fluggerät namens Flyboard Air weckt schon seit längerem das Interesse des Militärs.

Dabei kann das Gerät bis zu zehn Minuten in der Luft bleiben und hat eine maximale Reichweite von vier Kilometern, bevor der Kerosinvorrat an Bord verbraucht ist. Es befindet sich aber noch in der Entwicklung. Die Firma strebt unter anderem ein Tempo von 200 Stundenkilometern, eine Flugzeit von 30 Minuten sowie Flughöhen von 3000 Metern an.