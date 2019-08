Rettungskräfte suchen nach Pilot : Militärflugzeug stürzt vor Spaniens Küste ins Meer

Der Strand ist für die Rettungsarbeiten abgestürzt. Foto: dpa/Juan Carlos Martínez Rosa

Madrid Ein Großaufgebot an Rettungskräften hat am Montag in Spanien nach einem Piloten gesucht, dessen Militärflugzeug zuvor vor der Costa Cálida ins Meer gestürzt war.

Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, war die Maschine des Typs C-101 auf einem "Trainingsflug", als sie um 09.38 Uhr (MESZ) nahe dem Ferienort La Manga im Südosten des Landes verunglückte. An Bord sei ein Fluglehrer gewesen, der "den Schleudersitz betätigen konnte, bevor das Flugzeug ins Meer stürzte".

Im Kurzbotschaftendienst Twitter wurde ein Video verbreitet, in dem ein kleines Flugzeug fast senkrecht Richtung Boden stürzt, bevor es sich kurz fängt und dann auf dem Wasser aufschlägt. Notdiensten zufolge wurde eine Rettungsmission eingerichtet, an der sich die Luftwaffe, die Marine, die Feuerwehr und die Küstenwache beteiligen.

(mja/AFP)