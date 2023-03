Nah an der US-Grenze 39 Tote bei Brand in Migrationszentrum in Mexiko

Zuvor hatte die Zeitung „Diario de Juárez“ unter Berufung auf Quellen bei der Staatsanwaltschaft von 36 Toten berichtet. Das Feuer sei am Montagabend (Ortszeit) in der Einrichtung in Ciudad Juárez ausgebrochen, in der Nähe der Grenze zum US-Staat Texas. Ciudad Juárez ist ein wichtiger Grenzübergang für Migranten, die in die Vereinigten Staaten einreisen. Die Unterkünfte sind oft überfüllt, weil viele Menschen auf eine Gelegenheit zum Grenzübertritt warten oder in den USA Asyl beantragt haben. Bilder vom Brandort zeigten Krankenwagen, Feuerwehrleute und Leichenwagen rund um die Einrichtung.