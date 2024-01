Banden an der Autobahn 31 in Mexiko entführte Migranten befreit

Die Migranten waren am Samstag im Bundesstaat Tamaulipas an der US-Grenze von Bewaffneten aus einem Bus verschleppt worden. Die Migranten waren Medienberichten zufolge auf dem Weg zu Terminen für ihre Asylgesuche bei den US-Behörden. Ihr Bus war offiziellen Angaben zufolge im nördlichen Bundesstaat Tamaulipas von fünf Fahrzeugen abgefangen worden. Die 31 Menschen, die aus Ländern wie Venezuela, Kolumbien, Honduras und Ecuador stammen, waren demnach aus dem Bus geholt worden, der auf dem Weg aus Monterrey im Nachbarbundesstaat Nuevo León nach Matamoros an der Grenze zum US-Bundesstaat Texas war. Nach Angaben des Fahrers durften fünf mexikanische Fahrgäste hingegen in dem Bus bleiben. Die Hintergründe der Entführung waren unklar, in ähnlichen Fällen hatten Drogenkartelle Lösegeld von den Familien erpresst.