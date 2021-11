Geflüchtete überqueren Ärmelkanal : Decathlon verkauft in vier Filialen keine Kajaks mehr

Decathlon will in seinen vier Filialen am Ärmelkanal keine Boote mehr anbieten, die das Leben eines Menschen bei einer Überfahrt nach Großbritannien in Gefahr bringen könnten. Foto: dpa/Marijan Murat

Paris Immer wieder hatten Menschen versucht, mit Booten nach Großbritannien zu kommen. Der französische Konzert reagiert deswegen jetzt mit einem Verkaufs-Stopp. Schutzwesten und Ruder werden jedoch weiterhin angeboten.

Der Sportartikelhersteller Decathlon hat Kajaks in seinen vier Filialen an der nordfranzösischen Küste am Ärmelkanal aus dem Ladensortiment genommen. Der französische Konzern begründete den Schritt mit den zahlreichen Versuchen von Migranten, mit kleinen Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Es sollten deshalb neben Kajaks allgemein keine Boote mehr verkauft werden, die das Leben eines Menschen bei einer Überfahrt in Gefahr bringen könnten, teilte Decathlon am Mittwoch mit. Aus dem Sicherheitsgedanken heraus würden weiter Schutzwesten und Ruder angeboten.