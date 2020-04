Mit Duschen und Toiletten : 181 Container sollen Migranten auf griechischen Inseln helfen

Brüssel In den Flüchtlingslagern auf den griechischen Ägäisinseln herrschen schreckliche Zustände. Zudem besteht die Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus. Nun sollen Container Abhilfe schaffen, die auch Duschen und Toilettenräume enthalten.

Wohn- und Sanitärcontainer sollen die Lage der Migranten auf den griechischen Ägäisinseln erleichtern. Österreich habe über das EU-Zivilschutzsystem 181 solcher Container angeboten, teilte die EU-Kommission in Brüssel am Montag mit. Die EU werde den Transport der Metallkästen, die auch Duschen und Toilettenräume enthielten, kofinanzieren.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus will die Regierung in Athen 2380 Migranten aus den überfüllten Lagern auf den Inseln im Osten der Ägäis zum Festland bringen. Wie der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis am Donnerstag mitteilte, sollen vor allem ältere und kranke Menschen sowie Familien in den zwei Wochen nach dem orthodoxen Osterfest am 19. April in Gruppen zum Festland gebracht werden.