Motiv des Täters nicht bekannt Mindestens drei Tote durch Schüsse an US-Universität im Staat Michigan

Die Schüsse fielen kurz nach 20.30 Uhr (Ortszeit) zunächst an einem Unterrichtsgebäude und dann an einem nahe gelegenen Treffpunkt des Studentenwerks auf dem Gelände der Universität in der Stadt East Lansing im Staat Michigan, wie Chris Rozman, Interimschef der Campus-Polizei, mitteilte. Die Behörden wiesen Studierende und das Personal an, sofort in Deckung zu gehen und sich über eine interne Webseite für Notfälle über die aktuelle Lage zu informieren.