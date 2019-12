Michel Lelièvre : Komplize von Kinderschänder Dutroux aus Haft entlassen

Brüssel Der Mann gilt als Handlanger des Kinderschänders. Er ist am Montag unter Auflagen freigekommen. Der Fall Marc Dutroux hatte 1996 weltweit für Empörung gesorgt. Auch die Anwälte des Haupttäters wollen bald seine Freilassung erwirken.

Der heute 48-Jährige gilt als früherer Handlanger von Dutroux. Er wurde 1996 zur gleichen Zeit wie Dutroux und dessen damalige Partnerin Michelle Martin verhaftet. Die Geschworenen befanden Dutroux 2004 für schuldig, in den Jahren 1995 und 1996 zwei Mädchen und einen Komplizen ermordet sowie insgesamt sechs Mädchen entführt und vergewaltigt zu haben. Lelièvre wurde wegen Beteiligung an der Entführung der Mädchen An und Eefje verurteilt, die später auf einem Anwesen von Dutroux lebendig begraben worden waren.