Paarungen bis in die Nacht : Pfauen-Schwarm übernimmt Kontrolle von ganzem Viertel in Miami

Miami Nach Klagen von Bewohnern in der US-Metropole Miami wird ein Schwarm Pfauen umgesiedelt. Die Stadtverwaltung stimmte am Donnerstagabend dafür, dass die Vögel entfernt werden.

Andres Candela sagte den Stadtbeauftragten vor der Abstimmung, er sei einst glücklich darüber gewesen, dass er in North Grove lebt. Dass so viele Pfauen zugezogen seien, habe die Lebensqualität für ihn und seine Frau ruiniert. Nicht alle Bewohner sind dem Zeitungsbericht zufolge der Auffassung, dass die Vögel weggebracht werden sollten. Einige Bewohner fänden die farbenfrohen Federn der Vögel schön und hätten Spaß an der Besonderheit in der Nachbarschaft.