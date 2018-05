MH370: Absturz-Ermittler hält Rätsel um vermisstes Flugzeug für gelöst

Kuala Lumpur Das Verschwinden von Flug MH370 im März 2014 gehört zu den größten Rätseln der Luftfahrtgeschichte. Der kanadische Experte Larry Vance glaubt nun, es gelöst zu haben.

Der 69-Jährige vertritt seine Meinung in einem Buch, das an diesem Mittwoch in den USA erscheint: „MH370-Mystery Solved“ („MH370-Rätsel gelöst“). Die These vom Selbstmord-Piloten gehört seit dem Verschwinden der Maschine kurz nach dem Start in Kuala Lumpur zu den beliebtesten Theorien.