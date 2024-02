Vulkan Popocatépetl in Mexiko 2000 Meter hohe Aschewolke – viele Flüge fallen aus

In Mexiko ist es wegen einer 2000 Meter hohen Aschewolke am Vulkan Popocatépetl zu zahlreichen Flugausfällen gekommen. Der internationale Flughafen von Mexiko-Stadt teilte am Dienstag im Onlinedienst X, vormals Twitter, mit, dass nationale und internationale Fluggesellschaften 22 Flüge gestrichen hätten, „weil bei Sicherheitskontrollen Asche gefunden“ worden sei. Es sei aber nicht nötig, den Flugbetrieb einzustellen.