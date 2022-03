Playa del Carmen : Tote und Verletzte bei Explosion in mexikanischem Ferienort

Schutt nach einer Explosion in einem Restaurant in Playa del Carmen, Mexiko. Foto: AFP/ELIZABETH RUIZ

Mexiko-Stadt Tote und Verletzte an der mexikanischen Karibikküste: Im beliebten Urlaubsort Playa del Carmen sind Restaurantgäste und Angestellte offenbar Opfer einer Gasexplosion geworden.

Bei einer Gasexplosion in einem Restaurant an der mexikanischen Karibikküste sind am Montag zwei Menschen getötet und 18 verletzt worden. Unter den Opfern seien drei Restaurantgäste, bei den übrigen 15 handle es sich um Angestellte, teilten die Behörden in Cancun mit. Acht der Verletzten seien in Krankenhäusern behandelt worden. In der Küche des Lokals „Kool Beach“ sei ein Gastank explodiert, teilte der Polizeichef des mexikanischen Staaten Quintana Roo mit. Auf Fotos waren zerstörte Fenster und ein eingestürztes Vordach zu sehen.