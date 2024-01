Umstrittene Veranstaltungen Erstmals wieder Stierkämpfe in Mexiko-Stadt nach Verbot im Mai 2022

Die Kampagne von Justicia Justa ist Teil eines weltweiten Trends. Auch in anderen Ländern stehen Stierkämpfe zunehmend in der Kritik. In Mexiko reicht die blutige Tradition mehr als 500 Jahre zurück. Und in weiten Teilen des Landes wird sie bis heute praktiziert. Verbote bestehen derzeit nur in den Bundesstaaten Sinaloa, Guerrero, Coahuila und Quintana Roo sowie in der westlichen Stadt Guadalajara.