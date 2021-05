49 Menschen verletzt : 20 Tote bei Einsturz einer U-Bahn-Brücke in Mexiko-Stadt

20 Tote bei Einsturz einer U-Bahn-Brücke in Mexiko-Stadt

Mexiko-Stadt Beim Einsturz einer Überführung der Metro in Mexiko-Stadt sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 50 verletzt worden. Auch Kinder seien unter den Opfern.

Beim Einsturz eines Teils einer U-Bahnbrücke in Mexiko-Stadt sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 49 Menschen wurden verletzt, einige davon schwer, sagte Bürgermeisterin Claudia Sheinbaum am Unfallort vor Journalisten. Mindestens sieben Menschen wurden demnach in Krankenhäusern operiert. Unter den Toten seien auch Kinder, sagte Sheinbaum.