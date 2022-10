Zeitumstellung : Mexiko schafft Sommerzeit größtenteils ab

Mexiko-Stadt Am Sonntag soll Mexiko ein letztes mal auf die Winterzeit umstellen. Der Senat des Landes hat entschieden, dass die Sommerzeit in weiten Teilen des Landes abgeschafft wird. Es gibt aber regionale Ausnahmen.

Der mexikanische Senat hat sich für die Abschaffung der Sommerzeit in fast allen Gegenden des Landes entschieden. Einzig einige Städte an der Grenze zu den USA können weiterhin zwei Mal im Jahr die Uhren umstellen, wie aus dem Beschluss des Senats vom Mittwoch hervorgeht. 59 Senatoren stimmten dafür, 25 dagegen. Es gab zwölf Enthaltungen.

Der mexikanische Gesundheitsminister Jorge Alcocer Varela hatte sich dafür ausgesprochen, sich wieder an „die Uhr Gottes“ zu halten, wie er die Standardzeit nannte. Wenn die Uhr nach vorne oder nach hinten gedreht werde, schade das der Gesundheit. Ökonomen geben zu Bedenken, dass durch das Festhalten an der Standardzeit Finanzmärkte in Mexiko Probleme haben könnten, weil Märkte an der Ostküste der USA zeitlich weit voraus wären.