Aufräumarbeiten beginnen Mindestens 27 Tote durch Hurrikan in Mexikos Badeort Acapulco

„Es ist eine Katastrophe, was in Acapulco geschehen ist“, sagte der Präsident nach einem Besuch in der Hafenstadt. Die Bevölkerung solle nun unter anderem über eine Luftbrücke mit Lebensmitteln versorgt werden. Medienberichteten zufolge kam es zu zahlreichen Plünderungen in Supermärkten und anderen Geschäften.