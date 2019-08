Brandanschlag : Mindestens 26 Tote bei Angriff auf Bar in Mexiko

Mindestens 26 Tote bei Angriff auf Bar in Mexiko

Einsatzkräfte am Tatort. Foto: dpa/Angel Hernandez

Veracruz Sie schlossen die Türen, legten im Innern der Bar Feuer und ließen Menschen ersticken - so beschreibt der Gouverneur eines der gefährlichsten Bundesstaaten Mexikos das Vorgehen der Angreifer. Mögliches Motiv: Die Bar sollte als Umschlagplatz für Drogen dienen.

Ein Brandanschlag auf eine Table-Dance-Bar hat im Osten Mexikos mindestens 26 Menschen das Leben gekostet. Bei dem Angriff in der Hafenstadt Coatzacoalcos im Staat Veracruz am Dienstagabend (Ortszeit) wurden zudem 13 Menschen verletzt, wie die dortige Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador sprach auf einer Pressekonferenz von einem kriminellen Akt unter Banden des organisierten Verbrechens.