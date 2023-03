Vorwürfe gegen Personal 38 Tote nach Brand in mexikanischem Migrantenhaftlager – Video zeigt untätige Wärter

Nach dem Brand in einem Migrantenhaftlager mit Dutzenden Toten in Mexiko bringen Aufnahmen von Überwachungskameras die Behörden in Erklärungsnot. Die am Dienstag veröffentlichten Bilder zeigen, wie Wärter während der Katastrophe schnell die Flucht ergreifen, anstatt die Männer aus der brennenden Zelle zu lassen. Die mexikanischen Behörden korrigierten die Zahl der Toten unterdessen nach unten: 38 Menschen seien bei dem Feuer in der Einrichtung in Ciudad Juárez umgekommen.