Siebtes Opfer gefunden Leichen von sechs entführten Jugendlichen in Mexiko entdeckt

Im Norden Mexikos sind sechs Jugendliche entführt und getötet worden. Die Leichen der 14- bis 18-Jährigen wurden im Bundesstaat Zacatecas entdeckt, wie die Behörden am Donnerstag (Ortszeit) mitteilten. Ein siebtes Entführungsopfer war am Mittwoch in der Gemeinde Villanueva in Zacatecas lebend gefunden und mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.