In der Nähe von Mexiko-Stadt : Forscher entdecken 15.000 Jahre alte Fallgruben für Mammutjagd

In der Nähe von Mexiko-Stadt

Jäger jagen ein Mammut in einer TV-Dokumentation. Foto: dpa/Holger Neuhäuser

Tultepec Offenbar hat der Mensch viel früher Mammuts gejagt als bislang angenommen. Archäologen haben in Mexiko jahrtausendealte Fallgruben freigelegt und die Überreste von 14 der ausgestorbenen Tiere gefunden.

Forscher haben rund 15.000 Jahre alte Fallgruben und die Überreste von 14 Mammuts in Mexiko entdeckt. Der Fund weise auf einen stärkeren Organisationsgrad der Jäger und Sammler als bisher bekannt hin, die als erste Menschen die Gegend um die heutige mexikanische Hauptstadt im späten Pleistozän besiedelten. Das teilte Mexikos Nationales Institut für Anthropologie und Geschichte (INAH) am Mittwoch (Ortszeit) mit. Bislang sei angenommen worden, dass Exemplare der inzwischen ausgestorbenen Tiergruppe dort damals nur angegriffen wurden, wenn sie ein leichtes Opfer waren - etwa weil sie in einem Sumpf feststeckten.