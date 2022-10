Drogen als Motiv? : Bewaffnete Angreifer erschießen zwölf Menschen in Bar in Mexiko

Bewaffnete Angreifer erschießen zwölf Menschen in Bar in Mexiko

Guanajuato Sechs Männer und sechs Frauen sind bei einem Angriff auf eine Bar in Mexiko ums Leben gekommen. Eine bewaffnete Bande ist in das Lokal eingedrungen und hat auf Gäste und Mitarbeiter geschossen.

Bewaffnete Angreifer haben in einer Bar in Mexiko zwölf Menschen erschossen. Sechs Männer und sechs Frauen seien bei dem Angriff am Samstag erschossen worden, teilten die Behörden der Stadt Irapuato im zentralmexikanischen Bundesstaat Guanajuato mit. Drei weitere Menschen seien verletzt worden.

Nach Polizeiangaben war am Abend eine Bande in die Bar eingedrungen und hatte auf Gäste und Angestellte geschossen. Elf Leichen wurden in der Bar gefunden, ein Toter lag in der Nähe neben einem Motorrad. Polizei, Armee und Nationalgarde leiteten eine Fahndung ein, um die Mörder zu finden.