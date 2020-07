Massaker in Mexiko : 24 Tote bei brutalem Angriff auf Rehazentrum

Mexiko-Stadt Der Bundesstaat Guanajuato ist zu dem gewalttätigsten in Mexiko geworden. Nun gab es einen Angriff auf ein Rehazentrum für Drogenabhängige mit Dutzenden Toten. Das Motiv ist unklar – doch es gibt Vermutungen.

Bei einem bewaffneten Angriff auf ein Rehabilitationszentrum für Drogenabhängige in Mexiko sind 24 Menschen getötet worden. Sieben weitere Menschen seien am Mittwoch (Ortszeit) in der Stadt Irapuato im zentralmexikanischen Bundesstaat Guanajuato verletzt worden, teilte die Polizei mit. Drei Menschen befinden sich demnach in kritischem Zustand.

Augenscheinlich hätten die Angreifer auf jeden in dem nicht registrierten Rehazentrum geschossen, teilte die Polizei von Guanajuato mit. Niemand sei verschleppt worden. Fotos vom Tatort legten nahe, dass die Menschen am Boden gelegen hatten, als die Kugeln sie trafen.

Über ein mögliches Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Auch wie viele Täter beteiligt waren, war zunächst unklar. Gouverneur Diego Sinhue teilte mit, Drogengangs schienen an der Tat beteiligt gewesen zu sein. „Ich bedauere das Geschehen in Irapuato heute Nachmittag zutiefst und verurteile es“, schrieb Sinhue. „Die Gewalt durch die organisierte Kriminalität nimmt nicht nur das Leben junger Menschen, es nimmt auch den Frieden von Familien in Guanajuato.“

In Guanajuato liefern sich das Kartell Jalisco und eine lokale Gang einen blutigen Kampf. Der Bundesstaat ist zu demjenigen mit der meisten Gewalt in Mexiko geworden. In der Vergangenheit haben mexikanische Drogengangs die mutmaßlichen Straßendealer rivalisierender Banden, die in derartigen Einrichtungen untergekommen waren, getötet. 2010 wurden bei einem ähnlichen Massaker in Chihuahua 19 Menschen getötet. Seitdem hat es mehr als ein Dutzend derartiger Angriffe gegeben.

Mexiko hat Probleme mit Rehazentren für Drogenabhängige. Die meisten werden privat betrieben, sind unterfinanziert und oft werden Abhängige dort missbraucht. Die Regierung gibt vergleichsweise wenig Geld dafür aus. Für arme Familien sind die unregistrierten Einrichtungen oft die einzige Option.

Drogenabhängige und Dealer, die von Rivalen bedroht werden, ziehen sich ebenfalls teilweise in die Zentren zurück, wodurch diese zum Ziel von Angriffen werden. Gangs werden auch beschuldigt, Abhängige in den Zentren rekrutieren zu wollen, und sie zu erschießen, wenn sie ablehnen.

