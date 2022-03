Mexiko : 19 Tote bei Schusswaffenangriff in Michoacán

19 Tote bei Schusswaffenangriff in Michoacán

Mexiko-Stadt In Zentralmexiko sind 19 Menschen ermordet worden, darunter drei Frauen. Seit Beginn des sogenannten Kriegs des Staates gegen die Kartelle sind 340.000 Personen der allgegenwärtigen Gewalt zum Opfer gefallen.

Bei einem Schusswaffenangriff bei einem Fest in Mexiko sind 19 Menschen getötet worden. Die Polizei sei am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr (Ortszeit) zum Tatort in der Ortschaft Las Tinajas gerufen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des zentralmexikanischen Bundesstaates Michoacán mit. Dort hätten die Beamten die leblosen Körper von 16 Männern und drei Frauen mit Schusswunden gefunden. Mehrere Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden.