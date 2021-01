Metooinceste : Frankreich diskutiert über Missbrauch in der Familie

Frankreich diskutiert über Missbrauch in der Familie

Paris Nach Enthüllungen der Juristin Camille Kouchner über sexuellen Missbrauch ist in Frankreich eine Debatte über sexualisierte Gewalt in Familien entbrannt. Zahlreiche Menschen teilen unter dem Hashtag #metooinceste ihre Erfahrungen mit Übergriffen innerhalb der Familie.

Der Hashtag ist angelehnt an das Schlagwort MeToo, das seit einigen Jahren stellvertretend für den Kampf gegen Alltagssexismus, Missbrauch und Nötigung weltweit steht.

„Ich war 13, er war 26. Er war mein Onkel. Offizier in der Marine“, schrieb eine Nutzerin bei Twitter. „Er war mein Großvater, ich war 11, 12, 13 Jahre alt und hatte keine Ahnung, was das Wort "Zustimmung" bedeutet“, schrieb eine andere. Zahlreiche Zeugnisse wie diese finden sich unter dem Hashtag #metooinceste. „Dies ist die größte Welle von Zeugenaussagen über sexuellen Kindesmissbrauch in unserem Land“, schrieb das Bündnis Nous Toutes.