MeToo-Aktivistin Asia Argento soll sich an Jimmy Bennett vergangen haben

New York Sie war eine der ersten, die Weinstein öffentlich für mutmaßliche Sexualverbrechen anprangerte. Nun soll Asia Argento selbst einen Fall geregelt haben, in dem es um sexuelles Vergehen geht. Betroffen ist ein damals 17-Jähriger.

Eine der lautstärksten Stimmen gegen den gefallenen Filmmogul Harvey Weinstein, die italienische Schauspielerin Asia Argento, hat offenbar mit einem eigenen Fall von sexuellem Fehlverhalten zu tun. Die „New York Times“ schrieb am Montag, sie habe vor Gericht eine Einigung mit einem jungen Schauspieler erzielt und so eine Klage vermieden. Der heute 22 Jahre alte Jimmy Bennett hatte klagen wollen, 2013 in einem Hotelzimmer in Kalifornien Sex mit Argento gehabt zu haben, obwohl er damals noch nicht 18 Jahre alt war.